Österreich 1 19:30 bis 22:00 Sonstiges Jules Massenet: "Werther" Oper in vier Akten Merken Oper in vier Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Vittorio Grigòlo (Werther), Joyce DiDonato (Charlotte), David Bizic (Albert), Heather Engebretson (Sophie), Jonathan Summers (Le Bailli), Orchester des Royal Opera House, Antonio Pappano (Leitung)