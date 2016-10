Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen Mapping. Wie wir die Welt lesen Merken Karten sind Instrumente der Reiselust und des Krieges, aber auch schlicht Gedächtnis- und Planungshilfen. Auf ihnen werden Orte und Ereignisse geplättet ausgebreitet: Straßenzüge, Gebirge oder Handelsflüsse ebenso wie historische Prozesse, elektronische Datenmengen oder gedankliche Assoziationen. Karten ermöglichen imaginäre wie reale Feldzüge, bündeln komplexe Sachverhalte bildhaft und machen anschaulich, wie die Zeit im Raum potenziell beherrschbar ist. Dass Karten gefälscht, politisch und militärisch relevante Orte geheimgehalten werden und unsere im Schulatlas gebräuchlichen Weltkarten nicht flächentreu sind, gehört zum klassischen Kartierungs-Krimi. Voyeurismus und Herrschaftsinstinkte werden durch die Zoomfunktion der Google Hybrid Maps verstärkt, aber auch durch Computerspiele, die virtuelle Raumordnungen in Echtzeit verändern, oder durch sog. "Crime Maps", die Immobilienpreise und die Vernaderungs-Unkultur beeinflussen. Wohin führt uns eine auf Bildschirmen kartierte Welt - eine Welt, die sich live vor unseren Augen entfaltet und "passiert"? Auch wie sich Karten individuell in den Köpfen abbilden, wie räumliche Gegebenheiten und Distanzen abgespeichert werden und warum manche Menschen verlässlich in die falsche Richtung gehen, erzählt von der Macht des Mappings. Diese oft unscheinbaren, abstrakten Grafiken auf Papier, Leder oder Smartphone-Displays bestimmen unser Denken und Handeln. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nicole Dietrich