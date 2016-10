Österreich 1 09:05 bis 10:00 Sonstiges Hörbilder Maos blonde Rotgardistin Merken Wenn ihre Klassenkameraden sich einen Scherz erlauben wollten, dann führten sie Gudrun als "Außerirdische" vor. Gudrun Alber wurde in Tirol geboren und kam als Dreijährige mit ihrer Mutter in die nordchinesische Stadt Shenyang. Als Mao die chinesische Jugend zur Revolte gegen alles Alte aufrief, wollte sie Rotgardistin werden - wie ihre Schulkameraden. Doch wie sollte das gehen? Konnte eine Ausländerin - als solche war sie mit ihren blonden Haaren unschwer zu erkennen - als Rotgardistin an der Zerschlagung des alten Chinas mitwirken? Ein Stück über die Erfahrung des Fremdseins, über die Macht der Ideologie und über das Heranreifen der ersten Zweifel in einer Welt, in der Zweifeln ein Verbrechen ist. In Google-Kalender eintragen Regie: Elisabeth Stratka