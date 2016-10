Super RTL 16:45 bis 17:15 Trickserie Oddbods Räder aus Fell / Oddball / Nochmal USA 2015 2016-10-29 07:55 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Immer muss Newt alleine Tee-Trinken spielen, obwohl das entsetzlich langweilig ist. Sie will mit den Jungs gemeinsam Wettrennen fahren, doch Newt darf als Mädchen nicht mitmachen. Sie gibt nicht auf und will das große Rennen gegen die Jungs gewinnen! 2. Geschichte: Pogo, Fuse und Slick wollen Ballspielen. Jeff hat ein neues weißes Stirnband bekommen und kann daher leider nicht mitmachen, sonst würde er schmutzig werden. Deshalb übernimmt er die Rolle des Punktegebers. Doch dann wird Pogo verletzt und Jeff muss einspringen, damit die Oddbods nicht verlieren. Er gibt alles, obwohl er um ein bisschen Schmutz nicht herum kommt... 3. Geschichte: Pogo findet eine Maschine, mit der er die Zeit kontrollieren kann. Die Erfindung gehört eigentlich Bubbles. Mit dem Wunderding richtet er nur Chaos und Unheil an, doch zum Glück hat die Maschine eine Rückwarts-Taste... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oddbods Altersempfehlung: ab 6