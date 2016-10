Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Angelo! Der edle Ritter / Der Bodyguard CDN, F, GB 2013 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: In der Schule wird ein Theaterstück aufgeführt. Ausgerechnet Angelo soll die Rolle des tapferen Ritters spielen, der Becky am Ende des Stücks eine Liebeserklärung machen muss. Angelo will alles, nur das nicht. Also beschließt er, mit Manetti die Rollen zu tauschen. Manetti, der wegen seiner schlechten schauspielerischen Fähigkeiten als Baum besetzt wurde, nimmt die Rolle an. Das Problem ist nur, dass es nicht leicht ist, Manetti den Text beizubringen. 2. Geschichte: Angelo hat Manetti das Leben gerettet. Nun will Manetti sich unbedingt revanchieren, und seitdem steht Angelo unter seinem persönlichen Schutz. Manetti ist sein Bodyguard. Das passt Angelo natürlich gar nicht, weil Manetti ihn nicht mal mehr eine Minute aus den Augen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6