RTS Un 20:40 bis 22:45 Sonstiges Il était temps GB 2013 Untertitel À l'âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu'il a la capacité de voyager dans le temps... Lors de la nuit d'un énième nouvel an particulièrement raté, le père de Tim apprend à son fils que depuis des générations tous les hommes de la famille maîtrisent le voyage intertemporel. Tim ne peut changer l'histoire, mais a le pouvoir d'interférer dans le cours de sa propre existence, qu'elle soit passée ou à venir... Il décide donc de rendre sa vie meilleure... Schauspieler: Domhnall Gleeson (Tim) Rachel McAdams (Mary) Bill Nighy (Dad) Lydia Wilson (Kit Kat) Lindsay Duncan (Mum) Richard Cordery (Uncle D) Joshua McGuire (Rory) Originaltitel: About Time Regie: Richard Curtis Drehbuch: Richard Curtis Musik: Nick Laird-Clowes Altersempfehlung: ab no ag