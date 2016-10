RTS Un 22:45 bis 23:30 Sonstiges Esprits criminels: Unité sans frontières Le Matador USA 2016 Merken L'équipe se rend à Pampelune en Espagne où Clint Smith, un américain a disparu il y a deux jours pendant une corrida. Les oreilles de Clint ont été retrouvés sur la place de la ville. Il y a un an, trois paires d'oreilles appartenant à trois hommes différents, tous des touristes étrangers, ont été découverts sur des lieux célèbres de la ville. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Tony Plana (Father Consolmango) Carlos Leal (Detective Benjamin Esposito) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Erica Messer, Erica Meredith