RTS Un 10:45 bis 11:10 Sonstiges Sur le parvis Rencontre avec Benoit Girardin Stereo Merken Pourquoi Benoît Girardin enseigne-t-il aujourd'hui l'éthique en politique à Genève? "Parce que cela paie", précise l'ancien ambassadeur Suisse, titulaire d'un doctorat en théologie protestante et d'un master en théologie catholique. Confronté à de nombreuses crises, du Pakistan à Madagascar, en passant par le Cameroun, le diplomate s'est forgé une conviction: les recettes technocratiques ne suffisent pas. Elles ne peuvent se substituer aux valeurs communes qui fondent nos sociétés, qui ont pour noms justice, équité, solidarité. Rencontre avec un sage qui allie convictions chrétiennes et réalisme politique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Kocher