RTS Un 00:00 bis 00:45 Krimiserie Blindspot L'art de l'ultimatum USA 2015 Untertitel Oscar demande à Jane de placer un traceur GPS dans le véhicule de son équipe. Reade est agressé par un homme masqué qui le menace de tuer Sarah et Sawyer s'il persiste à enquêter sur la disparition de Carter. Lorsqu'il rencontre Mayfair au siège du FBI, celle-ci ne le croit pas quand il prétend que ses recherches l'ont conduit à une impasse. Un homme portant un masque de cochon s'introduit dans une galerie d'art contemporain. Après avoir neutralisé les caméras de surveillance, il découpe une toile de son châssis et l'emporte. L'équipe s'intéresse à l'affaire car le sujet du tableau volé est une reproduction d'un motif présent sur un tatouage de Jane... Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Marcos Siega Drehbuch: Brendan Gall Musik: Blake Neely