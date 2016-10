RTS Un 13:55 bis 14:50 Sonstiges Inde sauvage Au fil de la mousson GB 2015 Merken Inspiré par l?été? indien, Le doc nature vous invite à sillonner l?Inde sauvage que cette minisérie documentaire apprivoise de très jolie façon! Trois épisodes sublimes et dépaysants, avant de plonger dans le vif de l?automne. Les samedis 1er, 8 et 15 octobre 2016. Malgré une forte urbanisation et une population qui dépasse le milliard d?habitants, l?Inde abrite encore une vie sauvage, peuplée d?animaux rares et majestueux. Dans ces régions, le climat est souvent extrême et, pour survivre, les animaux doivent faire preuve d?une grande résistance. Les lions asiatiques, l?une des espèces les plus rares du monde, vivent dans le désert au nord-ouest de l?Inde, un territoire balayé par les tempêtes de sable. Les lions partagent ces paysages arides avec les léopards, les antilopes, les chameaux et les loups. In Google-Kalender eintragen