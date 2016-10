Sky Sport 1 20:35 bis 22:45 Fußball Fußball: European Qualifiers Färöer - Portugal, Gruppe B Stereo Live 16:9 HDTV Merken Der frisch gebackene Europameister Portugal hat den Start in die WM-Quali gehörig verschlafen. In Gruppe B gingen die Portugiesen ohne Superstar Cristiano Ronaldo mit einer 0:2-Pleite in der Schweiz ins Rennen. Anders die Jungs von den Färöer Inseln. Die schlossen zwar den ersten Quali-Spieltag nicht mit drei, aber immerhin mit einem Punkt ab. Zu Hause gegen Ungarn kamen die Jungs von Trainer Lars Olsen auf ein 0:0-Unentschieden. Bleiben die Färöer vor eigenem Publikum auch gegen Portugal ohne Gegentor? Schlechte Nachrichten für die Insulaner: Cristiano Ronaldo dürfte wieder dabei sein. Kommentar: Michael Leopold. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie