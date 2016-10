Sky Sport 1 20:35 bis 22:45 Fußball Fußball: European Qualifiers Albanien - Spanien, Gruppe G Stereo Live 16:9 HDTV Merken Einstieg: gelungen! Mit dem 8:0 gegen Liechtenstein feierten die Spanier einen Kantersieg. Der Favorit kam erst langsam auf Touren und konnte sich mit nur einem Tor in der ersten Hälfte absetzen. Fand dann aber in der zweiten Hälfte mit sieben Treffern in 35 Minuten zu gewohnter Stärke. Holpriger verlief die Partie Albanien gegen Mazedonien. Beim Stand von 1:1 wurde das Spiel wegen Starkregens abgebrochen und erst am Folgetag fortgesetzt. In der 89. Minute schoss dann Stürmer Bekim Balaj den Siegtreffer für Albanien. Im letzten Match der Gruppe G triumphierte Italien. Die "Squadra Azzurra" bezwang Israel in einem hart umkämpften Duell mit 3:1. Kommentar: Marcel Meinert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie