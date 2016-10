Sky Sport 1 17:50 bis 20:00 Fußball Fußball: European Qualifiers Aserbaidschan - Norwegen, Gruppe C Stereo Live 16:9 HDTV Merken Mit einem 1:0-Sieg in San Marino ist Aserbaidschan in die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gestartet. Vor dem Duell mit Norwegen belegen die Aserbaidschaner damit in Gruppe C den zweiten Platz hinter Deutschland. Die Skandinavier hingegen sind aktuell Letzter der Gruppe, da sie ihr Auftaktmatch gegen Deutschland in Oslo mit 0:3 verloren. Bei dieser Konstellation wird es sicher nicht lange bleiben. Schon in Baku wollen die Norweger die Verhältnisse zurechtrücken. Aber Vorsicht, wie sagte schon der ehemalige Trainer Aserbaidschans, Berti Vogts: "Es gibt keine Kleinen mehr." Kommentar: Sven Haist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie