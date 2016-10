Sky Sport 1 20:35 bis 22:45 Fußball Fußball: European Qualifiers Frankreich - Bulgarien, Gruppe A Stereo Live 16:9 HDTV Merken EM-Finalist Frankreich startete in Weißrussland mit einer enttäuschenden Nullnummer in die WM-Qualifikation. "In Bezug auf das Ergebnis und auf den Spielplan war das eine unterdurchschnittliche Leistung", meinte Frankreichs Cheftrainer Didier Deschamps. "Aber das war nur die erste Schlacht und es gibt neun." Das nächste Battle bestreiten "Les Bleus" zu Hause im Stade de France im Pariser Vorort St. Denis gegen Bulgarien. Die Nummer 74 der Weltrangliste gewann den heißen Schlagabtausch mit Luxemburg 4:3. Als einzige Nation der europäischen Gruppe A sackten die Bulgaren zum Start der Quali drei Punkte ein. Kommentar: Markus Gaupp. In Google-Kalender eintragen