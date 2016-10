Sky Sport 1 20:35 bis 22:45 Fußball Fußball: European Qualifiers Türkei - Ukraine, Gruppe I Stereo Live 16:9 HDTV Merken Klarer Fall von Hornberger Schießen: Alle sechs Teams der Gruppe I starteten mit Elan in die Quali zur WM 2018 in Russland. Doch egal, ob in Zagreb, Kiew oder Turku, herauskam jeweils nur ein 1:1. Dabei werteten die Türken ihr Remis in Kroatien als Punktgewinn. Als Glücklichen, denn die Kroaten trafen vier Mal das Gebälk. Dagegen haderten die Kicker aus der Ukraine mit dem Heim-1:1 gegen EURO-Überraschung Island. Weil Yevhen Konoplyanka in der 83. Minute vom Elfmeterpunkt aus nicht auf 2:1 stellen konnte. Der Schalker schoss an den Pfosten. PS, und um die Gruppe komplett vorzustellen: Im ersten Pflichtspiel der Verbandsgeschichte erkämpfte sich der Kosovo ein 1:1 in Finnland. Kommentar: Roland Evers. In Google-Kalender eintragen

