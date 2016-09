ORF 3 18:05 bis 19:00 Dokumentation Kulturerbe Bauernland D 2012 Wh. am 30.September, ORFIII Stereo 16:9 Merken Max Moors unternimmt eine Reise zu Welterbestätten die das Essen, Trinken und Genießen zum Thema haben. Sie gehören zum so genannten immateriellen Kulturerbe, d.h. "lebendige kulturelle Ausdrucksformen, die unmittelbar von menschlichem Wissen und Können getragen werden". Zum Beispiel Wein aus Europa oder indischer Tee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Moor Originaltitel: Kulturerbe Bauernland