ORF 3 18:00 bis 18:50 Dokumentation Schätze der Welt: Wunderwelten des Wassers Wunderwelten des Wassers: Oman, Spanien, Frankreich, Niederlande, Belgien D 2014 2016-10-02 05:25 Stereo 16:9 Wassermangel führt zu Völkerwanderungen und Kriegen. Max Moor besucht in dieser Spezialsendung der Reihe "Schätze der Welt - Erbe der Menschheit" einige Orte, an denen der Mensch mit seinem Erfindungsgeist, seiner Neugier und seinem Lebenswillen versucht hat, sich das Wasser untertan zu machen, es für sich zu nützen. (Doku 2012) Moderation: Max Moor Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit spezial