Reportage Die Seidenstraße: Von Bishkek nach Kashgar und Hotan Von Bishkek nach Kashgar und Hotan CH 2015 In sechs Folgen macht der Schweizer Russland-Korrespondent Peter Gysling das Publikum bekannt mit den vielfältigen Kulturen und grossartigen Landschaften entlang des legendären Handelsweges. Das Abenteuer führt von Venedig nach China. Peter Gyslings Erlebnisse werden ergänzt durch Reportagen, die vertiefende Einblicke bringen. Die sechste Etappe führt von Bishkek in Kirgistan nach Kashgar und Hotan in China. Rosa Otunbajeva ist das, was die meisten Politiker nicht sind: pragmatisch, weise und fähig, das Amt freiwillig wieder abzugeben. Die ehemalige Übergangspräsidentin Kirgistans (2010-2011) empfängt Peter Gysling zum Brunch und spricht offen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ihres Landes. Die Oasenstadt Kashgar war immer schon ein Knotenpunkt der Seidenstrasse. Der Journalist erkundet die Stadt im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang auf einem der beliebten E-Bikes. Den Mythos Seide erlebt Peter Gysling in Hotan, der Wiege der chinesischen Seidenproduktion. Der Reporter besucht eine Familie, die auch heute noch in liebevoller Handarbeit im Hinterhof Atlasseide herstellt - vom Spinnen über das Färben bis zum Weben. Originaltitel: Seidenstraße