Raus aus den Schulden Carina S. (25) und Pascal S. (29) D 2013

Seit 10 Jahren sind die beiden ein Paar. Er kauft in 11 Jahren Führerschein über 20 Autos, sie kauft Schuhe und Klamotten. Die beiden leben schon lange über ihren Verhältnissen. Das Ergebnis: über 66.000 Euro Schulden und über 1.200 Euro Raten jeden Monat. Damit ist Pascals KFZ-Mechaniker-Gehalt schon aufgebraucht, Carinas Krankenschwestergehalt muss für Lebensmittel, Miete, zwei Autos und ihren Konsum herhalten. Als den beiden ihre diversen Zahlungsverpflichtungen über den Kopf wachsen, schulden sie um. Sie wollen nur noch an einen Kreditgeber zahlen und suchen sich einen Kredit: mit satten 12,6 % Zinsen. Nach Jahren des Konsums fehlt dem Jungen Pärchen nur noch eines zu ihrem Glück: Peter Zwegat.

Moderation: Peter Zwegat