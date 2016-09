ORF 3 17:20 bis 18:10 Reportage Die Seidenstraße: Von Venedig bis nach Trabzon Von Venedig bis nach Trabzon CH 2012 Stereo 16:9 Merken In sechs Folgen macht der Schweizer Russland-Korrespondent Peter Gysling das Publikum bekannt mit den vielfältigen Kulturen und grossartigen Landschaften entlang des legendären Handelsweges. Das Abenteuer führt von Venedig nach China. Peter Gyslings Erlebnisse werden ergänzt durch Reportagen, die vertiefende Einblicke bringen. Die erste Etappe führt von Venedig bis in die Türkei. In Venedig folgt Peter Gysling den Spuren Marco Polos. Sie führen zum quirligen Kostümdesigner Stefano Nicolao. In Istanbul besucht Peter Gysling die Sängerin Yudum, die auch Baglama spielt. Variationen dieses Saiteninstruments sind entlang der ganzen Seidenstrasse verbreitet. Im grossen Basar von Istanbul erlebt Peter Gysling den althergebrachten Handel: billig einkaufen, teuer verkaufen, egal, woher die Ware stammt. Im kleinen Dorf Orta bei Erzurum arbeitet die Bauernfamilie Tikici hart für ihr tägliches Brot, denn auch in Ostanatolien bedrohen billige Milch- und Fleischimportprodukte den lokalen Markt. (Doku 2012) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Gysling Originaltitel: Seidenstraße