RBB 13:30 bis 14:15 Familienserie Geld.Macht.Liebe Komplott D 2009 Untertitel

Durch den Druck, den Mona auf ihren Bruder Markus ausübt, erhält ihre Tochter Ariane tatsächlich einen Job in der Firmenleitung der Bank. Viel Freude hat diese an ihrer neuen Stellung allerdings nicht, denn Markus traut seiner ehrgeizigen Nichte nicht über den Weg. Obwohl Ariane sich als kompetente Bankerin erweist, die ihre Hausaufgaben gemacht hat, degradiert ihr Onkel sie zur Frühstücksdirektorin. Ariane lässt sich die Ausbootung nicht gefallen und verbündet sich mit Markus' Erzfeind, dem Wirtschaftsdezernenten Alexander Blessmann. Auch Mona hat Schwierigkeiten, in Frankfurt Fuß zu fassen. Die Neuigkeit, dass die verlorene Rheinberg-Tochter einen nicht standesgemäßen Job in einer unbedeutenden Kunstgalerie angenommen hat,

Bildergalerie Schauspieler: Roland Koch (Markus von Rheinberg) Gerlinde Locker (Liselotte von Rheinberg) Johannes Zirner (Frank von Rheinberg) Jana Klinge (Elena von Rheinberg) Jytte-Merle Böhrnsen (Marietta von Rheinberg) Susanne Schäfer (Sophia von Rheinberg) Angela Roy (Mona Sailer) Originaltitel: Geld.Macht.Liebe Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner Kamera: Hans-Jörg Allgeier Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein