RBB 13:30 bis 14:15 Familienserie Geld.Macht.Liebe Im Fadenkreuz D 2009 Untertitel Alexander Blessmann ist verbittert über den Tod seines Vaters Friedrich, der sich für das Bankhaus der Rheinbergs aufgeopfert hat. Doch der hochnäsige Markus hat Friedrichs unermüdlichen Einsatz niemals gewürdigt. Um sich an Markus zu rächen, erpresst Alexander den bankrotten Geschäftsmann Andreas Drescher, der durch die Rheinbergs um seine Existenz gebracht wurde. Unterdessen hat Mona erfahren, dass ihre Tochter Ariane inkognito einen Job bei der Rheinberg-Bank angenommen hat. Mona will Ariane beistehen und folgt ihr nach Frankfurt. Dabei lernt sie den sympathischen Philipp Markland kennen, der mit der Rheinberg-Tochter Marietta verlobt ist. Zwischen Mona und dem sensiblen Verleger springt sofort der Funke über. Weniger begeistert sind Lilo und Markus, als Mona nach 30 Jahren erstmals wieder das Haus der Familie betritt. Mona setzt ihren Bruder Markus unter Druck: Ihre Tochter Ariane soll einen Job in der Firmenleitung erhalten, andernfalls fordert Mona die ihr zustehenden 25 Prozent des Firmenvermögens. Für Markus beginnt ein Alptraum. Glanzvolle Familienserie um Liebe, Leidenschaften und finstere Machenschaften, zu sehen im rbb Fernsehen immer am Sonnabendnachmittag. Schauspieler: Roland Koch (Markus von Rheinberg) Angela Roy (Mona Sailer) Gerlinde Locker (Lilo von Rheinberg) Anna Bertheau (Ariane Sailer) Jytte-Merle Böhrnsen (Marietta von Rheinberg) Susanne Schäfer (Sophia von Rheinberg) Johannes Zirner (Frank von Rheinberg) Originaltitel: Geld.Macht.Liebe Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner Kamera: Hans-Jörg Allgeier Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein