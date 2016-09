RBB 13:30 bis 14:15 Familienserie Geld.Macht.Liebe Kuckucksei D 2009 Untertitel Wieder da Live TV Merken Markus von Rheinberg, knallharter Geschäftsmann und charmanter Gesellschafter', leitet die Geschicke der Bank mit Weitblick und Effizienz. Für diese Aufgabe hat ihn seine traditionsbewusste Mutter Lilo nach dem frühen Tod des Vaters von Kindesbeinen an gedrillt. Nur einmal lehnte er sich gegen ihren Standesdünkel erfolgreich auf: Markus heiratete die patente, bodenständige Klempnertochter Sophia, bis heute seine große Liebe, mit der er drei erwachsene Kinder hat: "Kronprinz" Frank, über dessen Privatleben die Regenbogenpresse vergeblich spekuliert, gilt schon jetzt als führende Persönlichkeit der Finanzwelt. Seine kleine Schwester Marietta, Nesthäkchen und Problemkind der Familie, gibt sich als überdrehtes Partygirl - doch der Schein trügt. Ihre Schwester Elena übernahm nach einer Karriere als Springreiterin das Rheinbergsche Gestüt. Sie hat zwei kleine Kinder mit dem attraktiven Argentinier Martine La Rocca, der vergeblich versucht, eigene Geschäfte auf die Beine zu stellen, dabei aber von seinem arroganten Schwiegervater nur müde belächelt wird. Keinen leichten Stand hat auch Sophias Bruder Will Stern. Der zwielichtige Baulöwe ist ein neureicher Selfmade-Man, der Stil mit protzigem Gehabe verwechselt. Geliebt wird er von Isabel von Norden, Boutiquenbesitzerin aus verarmtem Adel. Schwarzes Schaf der Familie von Rheinberg ist Markus' ältere Schwester Mona. Monas Tochter Ariane findet nur durch Zufall heraus, was ihre Mutter ihr immer verschwiegen hat: Ariane ist ein Spross des legendären von-Rheinberg-Clans. Inkognito und ohne das Wissen ihrer Mutter nimmt sie einen Job in der Frankfurter Firmenzentrale an und gewinnt dank ihrer Tüchtigkeit rasch Markus von Rheinbergs Vertrauen. Dieser hält große Stücke auf sie - bis er erfährt, dass sie Monas Tochter ist, die sich ihren Platz in der Rheinberg-Dynastie erkämpfen will. Arianes Karriere im Haus von Rheinberg scheint beendet. Als Markus' rechte Hand, Friedrich Blessmann, dessen zwielichtigen Geschäftspraktiken die Bank ihr Überleben verdankt, während der Feier zum Firmenjubiläum im Tresorraum einem Herzinfarkt erliegt, ziehen auch von anderer Seite her dunkle Wolken auf. Burgschauspieler Roland Koch übernimmt die Hauptrolle des smarten Familienoberhauptes Markus von Rheinberg, an seiner Seite spielen Angela Roy, Susanne Schäfer und die renommierte österreichische Bühnenschauspielerin Gerlinde Locker, die auch u.a. in Erfolgsserien wie "In aller Freundschaft" und "Forsthaus Falkenau" auftrat. Auch die weiteren Rollen des Rheinberg-Clans sind glänzend besetzt mit Johannes Zirner, Michael Brandner, Peter Kremer, Gunther Gillian, Kai Lentrodt, Jana Klinge und Andrea L'Arronge. Gedreht wurde in Frankfurt, Wiesbaden, Bad Homburg sowie im malerischen Taunus. Auftaktfolge der beliebten Fernsehserie "Geld.Macht.Liebe", zu sehen im rbb Fernsehen immer am Sonnabendnachmittag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roland Koch (Markus von Rheinberg) Angela Roy (Mona Sailer) Gerlinde Locker (Lilo von Rheinberg) Anna Bertheau (Ariane Sailer) Jytte-Merle Böhrnsen (Marietta von Rheinberg) Susanne Schäfer (Sophia von Rheinberg) Johannes Zirner (Frank von Rheinberg) Originaltitel: Geld.Macht.Liebe Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner Kamera: Hans-Jörg Allgeier Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein