RTS Deux 23:10 bis 23:20 Sonstiges Je pense à Alain Tanner CH 2016 Stereo Merken Alors que sort en salles cette semaine le dernier film de Jacob Berger, Un juif pour l'exemple, son court métrage Je pense à Alain Tanner, sera diffusé jeudi 6 octobre à 23h10 sur RTS Deux. Neuf minutes en hommage au cinéaste du Groupe 5, dont un coffret coédité par la RTS et la Cinémathèque suisse paraîtra le 27 septembre. Jacob Berger survole l'?uvre de son père de substitution, son père du cinéma. Un témoignage qui s'attache autant à l'homme qu'au cinéaste, un texte rythmé par une voix déclinant toujours une même phrase: Je pense à Alain Tanner quand quelqu'un se met à faire de la musique dans un tramway... Je pense à Alain Tanner quand un travelling déboule en plein dialogue... Je pense à Alain Tanner quand une serveuse de café me fait un sourire... Je pense à Alain Tanner quand je marche le long du Rhône? Un hommage qui résonne avec la sortie, le 27 septembre, du coffret DVD sur les ?uvres du Groupe 5 : les cinéastes Goretta, Lagrange, Roy, Soutter et Tanner, tous également réalisateurs à la TSR de l'époque. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Je pense à Alain Tanner

