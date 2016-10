RTS Deux 22:45 bis 23:25 Sonstiges Les motards Stereo Merken Dans les années 1970, des motards toujours plus nombreux sillonnent les routes suisses. On les trouve dans toutes les classes de la société mais surtout chez les jeunes qui ont une envie de liberté. Auprès des adolescents, le vélomoteur est roi. Le documentaire du cinéaste genevois Claude Goretta nous replonge dans une autre époque. In Google-Kalender eintragen

