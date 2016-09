RTS Deux 20:50 bis 22:50 Actionfilm Metro USA 1997 20 40 60 80 100 Merken Scott Roper est un policier specialiste des négociations lors de prises d'otages. Sa vivacité d'esprit, son audace et sa force de persuasion ont plus d'une fois évité le pire. Lors d'un braquage chez un joaillier qui tourne à la prise d'otage, Roper est confronté à Michael Korda, criminel aussi imprévisible que dangereux. Il arrive cependant à le neutraliser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Insp. Scott Roper) Kim Miyori (Detektiv Kimura) Art Evans (Lt. Sam Baffett) James Carpenter (Forbes) Michael Rapaport (Kevin McCall) Donal Logue (Earl) Jeni Chua (Debbie) Originaltitel: Metro Regie: Thomas Carter Drehbuch: Randy Feldman Kamera: Fred Murphy Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 16