RTS Deux 20:05 bis 20:50 Sonstiges Chez toi? Chez moi? Mathon (Grisons et Angleterre) CH Stereo Untertitel

En Suisse et ailleurs dans le monde, des villes portent le même nom. Dans chaque épisode, deux groupes de participants, suisses et étrangers, sont tirés de leur quotidien et parachutés dans un monde inconnu. Pendant une semaine, ils s'immergent dans une nouvelle vie : le travail, la maison, les amis ainsi que les loisirs sont échangés. Seul le nom de leur lieu d'habitation reste le même.