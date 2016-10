Bayern 2 20:03 bis 21:00 Sonstiges ARD Radio Tatort "Die Liebe einer Leihmutter" Merken Nicht nur sein letzter Fall, auch sein bevorstehender Geburtstag nagen an Hauptkommissar Nebe. Als er am Morgen seines Fünfzigsten aufwacht, beschließt er sein Leben zu ändern und - wendet sich an eine Partnerschaftsvermittlung. Die Aufforderung, ein Profil seiner selbst zu erstellen, stürzt ihn in eine weitere Krise: er besitzt offenbar gar keines und sieht sich in der Provinz versauern. In der Nacht wollen zahlreiche Rotenburger eine Art UFO über der Stadt gesehen haben. Und am nächsten Morgen entdeckt man die Leiche eine Frau in einem schwer zugänglichen Waldstück; sie ist nicht zu identifizieren und es gibt keinerlei Spuren. Aber es meldet sich eine Zeugin, eine Ohrenzeugin, Clara. In die sich Nebe sofort verliebt. Die so bezaubernde wie rätselhafte Frau befasst sich mit den Morgengesängen verschiedener Vogelarten und macht dazu automatische Tonaufnahmen im Wald, ähnlich der Photofallen für scheue Wildtiere. Nebe hört sich fasziniert diese Aufnahmen an und versucht, die einzelnen Geräusche zu entschlüsseln und zusammenzufügen. Manches hört sich an wie das Entweichen von Gas... Viele Fragen, viele Geheimnisse, aber welche Geschichte verbirgt sich tatsächlich dahinter? Eine Liebesgeschichte, sagt Clara, die in Geschichten denkt. Darauf wäre Nebe nicht gekommen... Friedemann Schulz, geboren 1945, lebt als freier Autor und Regisseur in Neuwied, verfasste nach "Abschaum", "Vorahnung", "Das grüne Zimmer", "Dancing Queen" und "Rote Wasser" nun den sechsten hr-Radiotatort mit Hauptkommissar Nebe. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sebastian Blomberg (Nebe), Martin Engler (Schmoll), Hanno Koffler (Panzer), Sandra Gerling (Cindy), Barbara Philipp (Linda), Sascha Nathan (Dr. Jäger), Anne Ratte-Polle (Clara Feld), Sebastian Rudolph (Meteorologe), Andreas Schmidt (Alexander Bölke) Regie: Thomas Wolfertz