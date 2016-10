Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges Breitengrad Hochwasserschutz in Indonesien. Versinkt Jakarta im Meer? Merken Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, sinkt sehr viel schneller als der Meeresspiegel steigt: Die dicht bevölkerte Innenstadt sackte in den letzten Jahrzehnten bis zu fünf Meter ab - ein unrühmlicher Weltrekord. Die 21-Millionen-Metropole sinkt, weil Grundwasser unkontrolliert gefördert wird und die leer gezapften Hohlräume anschließend schrumpfen. Die meisten Gebäude sind nicht an Wasserleitungen angeschlossen: Jeder bohrt nach Belieben immer tiefere Löcher in die Erde, um an Wasser zu gelangen. In den letzten Jahren entstanden neue Produktionsbetriebe, Bürogebäude und Hotels, die viel Wasser verbrauchen. Auch neue Wolkenkratzer und Hochstraßen drücken die Stadt nach unten. Die Deiche, die Jakarta vor dem Meer sowie 13 Flüssen schützen sollen, sinken mit. Nun soll ein internationales "Jakarta Flut Team" mit Hilfe der Weltbank und einem großen Masterplan die Stadt retten: mit Maßnahmen, die vom Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung über die Erhöhung der Deiche bis zu einem riesigen Bollwerk gegen das steigende Meer reichen. Die Zeit drängt: Das Wasser züngelt schon an Eisenbahn-Brücken, unter denen früher noch Boote fuhren. Achim Nuhr erkundet vor Ort, wie die Stadt den Prozess mit gigantischen Baumaßnahmen stoppen will, was der Umbau Jakartas für die Menschen bedeutet und wer dabei profitiert oder verliert. In Google-Kalender eintragen