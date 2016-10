SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges Feature Unter Beschuss. Das bewaffnete Amerika im Wahlkampf Merken Das vermeintliche Grundrecht auf Waffenbesitz, über dessen Auslegung seit Jahrzehnten gestritten wird, ist zu einem der zentralen Themen im Wahlkampf um die Präsidentschaft in den USA geworden. Die "National Rifle Association" unterstützt ganz offen den republikanischen Kandidaten Donald Trump. Sie ist überzeugt, dass mit einer umfassenden Bewaffnung der Bevölkerung Amokläufe verhindert und Terroristen abgeschreckt werden könnten. Doch die Debatte über den Waffenbesitz in den USA hat sich verändert. Die Schießereien an High Schools, in Grundschulen, in Kirchen, Kinos und Tanzclubs hat das Land im Mark getroffen. Viele Amerikaner wollen sich nicht mehr mit diesen Zuständen abfinden. Doch die Waffenlobby ist mächtig und schürt mit immer neuen Werbespots Angst. Arndt Peltner verfolgt die aus deutscher Sicht teils schwer verständliche Waffendebatte. In Google-Kalender eintragen