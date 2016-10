SWR 2 08:30 bis 08:58 Sonstiges Wissen Mais. Wie eine Pflanze die Welt verändert Merken Mais ist die "Pflanze der Götter" - glaubten die Indios in Südamerika. In ihrem Schöpfungsmythos heißt es, dass der Mensch vor allem aus Maisbrei gemacht ist. Im 16. Jahrhundert brachten die Spanier die ersten Maiskörner nach Europa. Seit den 1930er-Jahren werden für europäische Klimagebiete gezüchtete Sorten verstärkt angebaut. Mais ist heute eine der weltweit wichtigsten Nutzpflanzen. Doch in Deutschland hat er einen schlechten Ruf: Als Futtermittel landet Mais in den Trögen der Massentierhalter, als Energiepflanze in den Biogas-Anlagen der Fondsgesellschaften, als Rohstoff zur Weiterverarbeitung in der Industrie. Die genügsame Pflanze ist zum Symbol einer globalisierten, industrialisierten Landwirtschaft geworden. In Google-Kalender eintragen

