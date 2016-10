ATV 18:20 bis 18:50 Comedyserie 2 Broke Girls Der schöne Ire USA 2015 2016-10-13 15:30 Stereo Merken Max und Caroline haben eine neue Idee, wie sie an Geld kommen könnten. Sie würden gern als Nashs Managerinnen arbeiten, während der als Model Karriere macht. Aus diesem Grund bringen die beiden Freundinnen den jungen Mann zu einem Casting, das jedoch nicht ganz so abläuft, wie sie es sich vorgestellt hatten. Sophie und Oleg versuchen indes, vor ihrer Hochzeit 30 Tage im Zölibat zu leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Sandra Bernhard (Joedth) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Michael Patrick King, Whitney Cummings Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12