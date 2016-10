ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Jugendsünden USA 2002 2016-10-13 07:55 Stereo Merken Lorelai soll an der Stars Hollow High School einen Vortrag über ihre beruflichen Erfolge halten. Doch der professionelle Eindruck von Lorelais Ausführungen wird überschattet, als die Fragen der Schüler sich vorwiegend darauf konzentrieren, wie es für Lorelai war, als 16-Jährige schwanger zu sein. Vor allem die Mütter des Elternverbands reagieren schockiert auf Lorelais Antworten. Indessen haben Luke und Jess eine Diskussion über die Frauen in ihrem Leben, bei der sich der Teenager eingestehen muss, dass ihm Shane nicht wichtig ist und er in Wirklichkeit eine andere liebt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Steven Robman Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips