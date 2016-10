ATV 07:55 bis 08:45 Serien Gilmore Girls College-Fieber USA 2002 Stereo Merken Als Rory die Bewerbungsunterlagen für Harvard erhält, ist die Freude groß. Doch der anfänglichen Begeisterung folgt bald Ernüchterung. Denn erst macht Emily Lorelai mit einem Artikel nervös, der schildert, wie schwer es sei, von Harvard angenommen zu werden. Anschließend nimmt Rory an einer von Paris organisierten Informationsveranstaltung teil, die den Schülern Tipps für die richtige Bewerbung geben soll. Rory muss dabei entsetzt feststellen, dass die Strategie, die sie sich zurechtgelegt hat, offenbar alles andere als zielführend ist. Dean fürchtet indessen, dass Rorys Studium in Harvard das Ende für ihre Beziehung bedeuten wird, und Lane sucht nach anderen Musikern, um eine Band zu gründen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

