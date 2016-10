ATV 06:15 bis 07:00 SciFi-Serie Tomorrow People Böses Erwachen USA 2014 Stereo Merken Cara spürt, dass eine neue Mutantin gerade ihre Superkräfte entwickelt. Da sie eine große Verbundenheit mit dieser Frau fühlt, sucht sie nach ihr und trifft auf ihre jüngere Schwester Sophie. Sophie träumt von einer Ballettkarriere und will weder von ihren Kräften etwas wissen noch wie Cara versteckt vor der Welt leben. Stephen lässt sich indessen auf einen riskanten Deal mit Jedikiah ein, um den Gründer zu ermorden. Teil des Plans ist es, dessen Tochter Cassie aus der Zitadelle zu befreien. Da sie von ihrem Vater jahrelang Experimenten unterzogen wurde, soll sie ihnen helfen, nah genug an den Gründer heranzukommen. Doch als sie ihm gegenüberstehen, kommt es zu einer dramatischen Wendung?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Simon Merrells (Leader of Ultra) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Jace Alexander Drehbuch: Nicholas Wootton, Anderson Mackenzie Kamera: Dermott Downs, David Moxness Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 316 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 76 Min.