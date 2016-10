ATV 2 22:20 bis 00:09 Thriller The Sitter - Das Kindermädchen USA 2007 2016-10-12 02:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche Abby Reed wird bei Familie Eastman als Babysitter engagiert. Damit sie rund um die Uhr für die Kinder sorgen kann, zieht sie direkt ins Gästezimmer ein und erobert die Herzen der Kids schon bald im Sturm. Doch niemand ahnt, dass die sympathische, junge Frau ein dunkles Geheimnis hütet. Denn Abby verfolgt einen teuflischen Plan: Sie ist abgöttisch in den Vater der Familie, Carter Eastman, verliebt und zu allem bereit, um den attraktiven Mann für sich zu gewinnen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gail O'Grady (Meghan Eastman) William R. Moses (Carter Eastman) Mariana Klaveno (Abby Reed) Madison Davenport (Casey Eastman) Tristan Lake Leabu (Max Eastman) Stacy Haiduk (Shawna Pierson) Joanne Baron (Mel Olson) Originaltitel: While the Children Sleep Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: Stephen Niver Kamera: Maximo Munzi Musik: Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 16