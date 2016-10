ATV 2 18:25 bis 19:20 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Der einarmige Bandit USA 2005 2016-10-12 03:35 Stereo Merken Als Jordan die Leiche eines einarmigen Mannes untersucht, der zudem eine Waffe mit chinesischen Zeichen bei sich hatte, ist ihr sofort klar, dass der Tod des Mannes mit einem Fall zu tun hat, den sie vor einigen Jahren in L.A. bearbeitet hat. Ihr Verdacht bestätigt sich, als sie erfährt, dass die Waffe aus der Sammlung des chinesischen Händlers stammt, der damals ermordet wurde. Verurteilt wurde damals Faye Vaughn. Jordan hielt sie für unschuldig, doch alle Beweise sprachen gegen Faye, die in einer Woche hingerichtet werden soll. Jordan und Woody fahren sofort nach L.A., um Fayes Unschuld zu beweisen und ihre Freilassung zu erwirken?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Jon Cowan Kamera: John B. Aronson Musik: Wendy Melvoin