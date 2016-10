ATV 2 14:05 bis 15:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Mord, Lügen und Videos USA 2005 Stereo Merken Garret und Woody untersuchen den Tod von Tammy Eldridge, die aus einer reichen Familie stammte und offenbar bei einem Reitunfall starb. Doch als die Autopsie zeigt, dass Tammy mit einem Gegenstand aus Holz erschlagen wurde, gerät ihr Bruder unter dringenden Tatverdacht. Denn in Tammys umfangreicher Videosammlung wird ein Band gefunden, auf dem er ihr mit einem Baseballschläger droht. Das Sichten der Videos zeigt aber, dass auch andere als Verdächtige in Frage kommen. Jordan versucht indessen herauszufinden, ob Troy Duplaix' Tod mit dessen Teilnahme an einer Medikamententestreihe zusammenhing?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Jerry O'Connell (Detektiv Woody Hoyt) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Isabella Hofmann (Dr. Mara Pelone) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Tim Hunter Drehbuch: Kira Arne Kamera: John B. Aronson Musik: Wendy Melvoin