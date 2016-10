hr2 20:05 bis 21:00 Sonstiges Kaisers Klänge Musikalische Streifzüge "O'zapft is!" Das Lied vom Bier Merken 500 Jahre Reinheitsgebot sind auch für hr2-kultur ein Grund zum Feiern. Nicht nur Paul Kuhn und der Ballermannschlager huldigen dem traditionellen deutschen Volksgetränk Nr. 1, schon in der Renaissance gibt es die ersten Loblieder aufs Bier. Opernkomponisten von Offenbach bis Smetana lassen auf der Bühne die Humpen krachen, und erst recht besingt man den Gerstensaft im Frankenland, dort, wo es nach wie vor die größte Brauereidichte der Welt gibt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Niels Kaiser