NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 12. Oktober 1891: Der Geburtstag der Philosophin und Karmelitin Edith Stein Merken Ihre Heiligsprechung ist nicht ohne Grund umstritten. Denn berühmte Wunder hat Edith Stein nicht bewirkt. Dass sie als Angehörige des Karmelitinnen-Ordens in Auschwitz ermordet wurde, ist auch kein hinreichender Grund für ihre Aufnahme in die Schar der Heiligen. Denn Edith Stein wurde nicht als Christin, sondern wegen ihrer jüdischen Herkunft von den Nazis verfolgt. Ebenso wenig sind ihre philosophischen Texte und ihr wissenschaftliches Werk Leistungen, für die jemand heiliggesprochen wird. Und ganz sicher hatte die katholische Kirche auch nicht ihren mutigen Einsatz für die Frauenrechte im Sinn, als sie die Heiligsprechung anstrengte. Was also ist es, dass die Menschen an Edith Stein so fasziniert hat, dass sie bis heute tief verehrt wird? Ist sie die typische "Moderne Heilige", die Wissenschaft und Glauben miteinander zu vereinen wusste? Oder baute sie eine besondere Brücke zwischen Juden und Christen und liegt darin ihr Vermächtnis für die Nachwelt? In Google-Kalender eintragen