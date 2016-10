Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga SV Darmstadt 98 - Werder Bremen, 6. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Jetzt darf er doch weitermachen. Weil Werders Wunschtrainer Markus Gisdol sich für den HSV entschieden hat, sitzt Interimscoach Alexander Nouri auch in Darmstadt auf der Bremer Bank. Das hat er sich mit dem genauso überraschenden wie verdienten 2:1-Erfolg gegen Wolfsburg auch verdient. Nach dem Siegtreffer in der Nachspielzeit stürmte Nouri aufs Feld und feierte mit den Spielern. "Die Emotionen kamen in dem Moment hoch. Wir hatten so viel investiert. Das war ein schöner, glücklicher Moment", sagte der 37-Jährige. Geht es nach den Fans, möchten sie noch viele solche Momente mit ihm genießen. Fest steht jedoch zunächst nur, dass er das Team auch noch in Darmstadt betreut. Kommentar: Martin Gro In Google-Kalender eintragen Bildergalerie