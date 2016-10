Sky Bundesliga 21:00 bis 23:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hertha BSC - Hamburger SV, 6. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Nun soll es also Markus Gisdol in Hamburg richten. Am Tag nach der respektablen 0:1-Niederlage gegen die Bayern gab der HSV die Entlassung von Bruno Labbadia als Cheftrainer bekannt. "In der bestehenden Konstellation wäre die Trendwende nicht möglich gewesen", begründete HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer den Rauswurf. Noch am selben Abend wurde verkündet, dass Gisdol den Posten übernimmt. Fragt sich nur, ob der ehemalige Hoffenheimer Coach mit dieser Truppe die Trendwende einleiten kann? Bei der Hertha wartet gleich eine schwierige Aufgabe auf ihn. Die Berliner kassierten in Frankfurt in letzter Sekunde den Ausgleich zum 3:3, sonst wären sie jetzt Dritter statt Sechster. Kommentar: Torsten Kunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie