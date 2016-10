Super RTL 14:45 bis 15:10 Trickserie Die Dschungelhelden Die bösen Beeren / Das große Beben F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1.Geschichte: Eine Schildkröte hat von der gefährlichen bösen Beere gegessen und ist wie zu Stein erstarrt. Auch Flederike kostet unwissend davon und das einzige Gegenmittel, eine Blume, wächst auf einem der höchsten Berge des Dschungels. Mit einem selbstgebauten Heißluftballon fliegen die Helden zum Berg. Doch unterwegs löst Harry versehentlich ein kleines Feuer aus und der Ballon stürzt ab. Als die Dschungelhelden dann auch noch in den Bau eines schlecht gelaunten Hasens stürzen, ist die heilende Blume in ziemlich weite Ferne gerückt. 2.Geschichte: Ein Erdbeben hat einen tiefen Abgrund im Dorf der Kiwis hinterlassen. Nun droht das Dorf abzurutschen und komplett im Spalt zu verschwinden. Der chaotische Kiwi-Erfinder Professor Ernst bittet die Dschungelhelden um Hilfe und gemeinsam seilen sie sich - eher unfreiwillig - in den tiefen Abgrund hinab. Unter der Erde entdecken sie eine riesige Höhle, die aufgrund eines angeknacksten Stützpfeilers kurz vorm Einstürzen steht. Eine schnelle Lösung muss her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jungle Bunch: To the Rescue Altersempfehlung: ab 6