DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Wirtschaftskomödie. Die Kontrakte des Kaufmanns" Schlechte Nachrede: Und jetzt? Merken Kurz vor der Premiere von "Die Kontrakte des Kaufmanns" 2009 ergänzte Elfriede Jelinek den Epilog "Schlechte Nachrede: Und jetzt?". "Mir kommt die Wirtschaft (die zu den schwierigsten Gebieten überhaupt gehört) immer wie ein Mobile vor, beim geringsten Berühren, ja nur einem Atemzug, gerät das feine Gestänge, geraten die Fäden, an denen wir unten zappelnd hängen (was wir nicht wissen, wir glauben ja, dass wir das Rad drehen), in Bewegung, und man weiß nie, wo sie wieder zur Ruhe kommen." In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Martin Bross, Robert Dölle, Ekkehard Freye, Hans Kremer, Jonas Minthe, Wolfgang Pregler, Wiebke Puls, Götz Schulte, Johannes Silberschneider Regie: Leonhard Koppelmann