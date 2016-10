DR Kultur 20:03 bis 21:30 Sonstiges Konzert Begegnungen mit dem Komponisten Gottfried Michael Koenig (2/6). Lernen in Detmold, Köln und Darmstadt Merken <bk>Günter Bialas: Largo assai und Andantino grazioso aus "Concerto liriro" für Klavier und Orchester (Siegfried Mauser, Klavier; Deutsches Sinfonie-Orchester Berlin, Leitung: Mathias Husmann) <ek><bk>Gottfried Michael Koenig: "Mane" aus "Horae", drei Tanzbilder für großes Orchester op. 7 (Orchester des Landestheaters Darmstadt, Leitung: Hermann Scherchen) (Uraufführung 07.07.51, Stadthalle Darmstadt) <ek><bk>Luigi Nono: "Espana en el corazón" aus "Tre Epitaffi per Federico García Lorca" für Sopran, Bariton, Sprechchor, Instrumente und Schlagzeug (Gabrielle Dumaine, Sopran; Hans Hildenbrandt, Bariton; Sprechchor aus Teilnehmern der Darmstädter Ferienkurse; Orchester des Landestheaters Darmstadt, Leitung: Bruno Maderna) (Uraufführung 21.07.52, Mathildenhöhe Darmstadt) <ek><bk>Olivier Messiaen: "Regard des hauteurs" aus "Vingt regards sur l'enfant-Jésus" für Klavier (Yvonne Loriod, Klavier) In Google-Kalender eintragen Moderation: Christine Anderson, Werner Grünzweig Gäste: Gäste: Gottfried Michael Koenig