Schweiz 2 02:50 bis 03:35 Krimiserie Soko 5113 Folge: 286 Match Over D 2003 Stereo Merken Das Spiel ist aus für Dominik Zehrlaut - während des Trainings wird der Tennisnachwuchsstar auf dem Platz ermordet. Ein Fall für die SOKO 5113. Rätselhaft ist für Hauptkommissar Schickl und seine Kollegen allerdings die Tatwaffe, deren Geschoss sich förmlich in den Brustkorb eingebrannt hat. Welche Waffe hinterlässt eine solche Wunde? Und wer hatte einen Grund, Dominik Zehrlaut dermassen brutal zu töten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Pinar Erincin (Sema Özdamar) Pierre Franckh (Rolf Wagner) Haydar Zorlu (Murat Özdamar) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Pascal Mundt, Frederic Bartier Musik: Axel Kroell, Arpad Bondy

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 149 Min. Familie!

Sonstiges

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 84 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.