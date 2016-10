Schweiz 2 16:45 bis 17:40 Krimiserie Soko 5113 Folge: 287 Der Hammer fällt D 2003 2016-10-12 03:35 Stereo Merken Elizabeth Meisner hat kurz Gelegenheit, sich an der erfolgreichen Ersteigerung der Statue des Totengottes Mictlantecuhtli zu erfreuen - wenig später liegt sie erschossen in ihrer Wohnung. Von der Statue fehlt jede Spur. Hat sich der Gott des Todes sein Opfer geholt? Oder sind es weitaus profanere Motive, die Frau Meisner das Leben gekostet haben? Hauptkommissar Schickl und seine SOKO haben schon bald zwei Verdächtige. Doch bevor die Beamten den Täter überführen können, fordert der Totengott ein zweites Opfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Henry Hübchen (Georg von Kroll) Steffen Groth (Frederic Weber) Hannah Rudolph (Gräfin Lamberti) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Sebastian Andrae Kamera: Oliver-Maximilian Kraus, Timm Reiter Musik: Axel Kroell, Arpad Bondy