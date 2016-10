ORF 1 06:25 bis 06:50 Trickserie Biene Maja Das Wettspringen D, J 1975 Merken Für heute ist ein großes Wettspringen angesagt. Flip gibt ungeheuer an. Er hält sich für den besten, den schnellsten, den weitesten und vor allen Dingen für den elegantesten Springer. Aber er muss lernen, dass es manchmal noch bessere gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Helga Anders (Puck) Tilly Breidenbach (Flip) Alice Franz (Harald) Lorley Katz (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 317 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 77 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 77 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 77 Min.