ORF 1 04:35 bis 05:15 Familienserie Franklin & Bash Die schöne Jennifer USA 2011 Stereo 16:9 Merken Jennifer, die bei einem Männer-Magazin gearbeitet hat, kommt zu Infeld & Daniels, um sich Unterstützung zu holen. Sie will ihren ehemaligen Arbeitgeber verklagen, da sie entlassen wurde. Sie glaubt, die versteckte Begründung hinter ihrer Kündigung sind ihre weiblichen Reize. Doch Bash und Franklin können gar nichts Aufregendes an der Frau finden. Da sie in ihrem Job angeblich sehr kompetent war, muss es andere Gründe geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Breckin Meyer (Jared Franklin) Mark-Paul Gosselaar (Peter Bash) Reed Diamond (Damien Karp) Malcolm McDowell (Stanton Infeld) Dana Davis (Carmen Phillips) Kumail Nanjiani (Pindar Singh) Jillian Bell (Jennifer Putnam) Originaltitel: Franklin & Bash Regie: Andrew Fleming Drehbuch: Dana Calvo Kamera: Dennis Hall Musik: John Mace, John Robert Wood

