ORF 1 02:20 bis 03:05 Mysteryserie Under the Dome Das Wasser steigt USA 2013 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken In Chester's Mill verrinnen die Tage ohne große Hoffnung auf eine baldige Befreiung der Stadtbewohner. Während das Militär außerhalb der Kuppel anscheinend schon seinen Abzug vorbereitet, greift im Kuppel-Inneren eine hochansteckende Infektion um sich. Alle Überträger müssen vorübergehend in Quarantäne, doch Julia zieht es vor, lieber nach ihrem plötzlich verschwundenen Mann zu suchen. Als ein waghalsiger Fluchtversuch scheitert, droht die entführte Angie qualvoll in ihrem Verlies zu ertrinken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Kari Skogland Drehbuch: Peter Calloway, Brian K. Vaughan Kamera: Cort Fey Musik: W. G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16

